شديد الحرارة جنوبًا.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام مقبلة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال 3 أيام مقبلة (الخميس - الجمعة - السبت).

وقالت الهيئة إن طقس غد الخميس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 32- 22، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 36- 28، كما تراوت على شمال وجنوب الصعيد بين 34 و40 درجة.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتكون الشبورة على القاهرة والوجه البحري.

وأوضحت الهيئة إن طقس الجمعة المقبل، معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على جنوي سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 33- 22، السواحل الشمالية 29- 24، جنوب سيناء 36- 28، كما تراوت على شمال وجنوب الصعيد بين 35 و39 درجة.

وأضافت الهيئة إن طقس السبت المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 33- 22، السواحل الشمالية 30- 24، جنوب سيناء 35- 28، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 33 و38 درجة.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية تتمثل في نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تتكون الشبورة على القاهرة والوجه البحري، كما تتواجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.