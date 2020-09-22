ما هو الكاش باك وكيفية الربح منه من خلال موقع يجني - Yajny

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يبحث الكثير من عشاق شراء المنتجات عبر مواقع الإنترنت المختلفة والمتاجر العالمية عن طريقة تمكنهم من الحصول على ما ينقصهم بأسعار مناسبة وكذلك الربح من خلال بعض الخدمات المُقدمة مثل خدمة الكاش باك.

يقدم موقع يجني الإلكتروني خدمة الكاش باك والتي تعمل مع الكثير من المتاجر العالمية مثل أمازون ونون وغيرها من المواقع الأخرى، الأمر الذي جعل الإقبال على يجني كثيف خلال الآونة الأخيرة.

تتيح خدمة الكاش باك استعادة نسبة من قيمة جملة المشتريات التي يحصل عليها المستخدم. كما يمكن لأى زائر استخدام كوبونات الخصم المقدمة على مختلف العلامات التجارية و المتاجر العالمية بغض النظر عن نوع المنتج أو سعره.

وبذلك يكون الشخص قد حقق الإستفادة القصوى حيث نجح في الحصول على المنتجات التي يريدها من المتجر المناسب له وكذلك تحقيق ربح وعائد مادي مستغلاً في ذلك خدمة الكاش باك التي يقدمها موقع يجني. هيا بنا نتعرف بشكل تفصيلي أكثر من خلال هذه المقالة على خاصية الكاش باك.

ماهي خدمة الكاش باك التي يقدمها موقع يجني ؟

تعتبر خدمة الكاش باك التي يقدمها موقع يجني واحدة من أفضل الخدمات التي تساعد الشخص على جني الأموال والحصول على نسبة منها نظير شراء بعض منتجات المتاجر التي يطرحها موقع وتطبيق يجني.

يجب على الشخص قبل القيام بأي عمليات الشراء الدخول إلى موقع يجني على شبكة الإنترنت Yajny وتسجيل الدخول أو الاشتراك عن طريق إنشاء حساب جديد أو الاستمرار بحساب جوجل أو فيسبوك الخاص بالمستخدم. بعد ذلك يمكن للمتسوق اختيار المتجر الذي يرغب في شراء منتجاته ، والأمر الذي يحدث بعد ذلك هو تتبع عملية الشراء.

بعد تتبع عملية الشراء يتم تسجيل ما قام الشخص بالحصول عليه وتدوين المقابل المادي الخاص به واحتساب نسبة الكاش باك أو الاسترداد النقدي في الحساب الشخصي المُسجل على الموقع.

تظهر عملية الشراء و قيمة الكاش باك مباشرةً فى حساب الشخص على موقع يجني yajny.com. لكن تكون قيد الانتظار و لا يستطيع المتسوق سحبها إلا بعد أن يتم تأكيد الطلب من قِبَل المتجر حيث يتم تأكيد عدم إرجاعه أو استبداله و بعدها يكون الكاش باك مؤكد فى حساب المستخدم و يستطيع سحبه نقدًا عبر وسائل يجني المختلفة لصرف الكاش باك مثل التحويل البنكي.

طريقة الحصول على الكاش باك من موقع يجني

وحتى يتفهم الشخص الطريقة التي يحصل بها على الكاش باك المقدم من موقع يجني نوضح له ذلك عن طريق الأمثلة التالية :-

يريد شخص الحصول على نوع من الأحذية المتوفرة عبر متجر إلكتروني معين وسعر الحذاء 100 دولار أمريكي (أو حسب عملة المتجر و المستخدم)، يقوم المتسوق بالدخول إلى موقع يجني ثم يبحث عن هذا المتجر و يضغط على الفئة المرغوبة ثم يضغط على "تسوق الآن" ليذهب إلى متجره المختار و يشترى الحذاء. إذا كانت نسبة الكاش باك المتاحة على يجني على هذا المتجر عمومًا أو على فئة الأحذية بالأخص 10% مثلا، فسوف يحصل على الحذاء بسعر 90 دولار بدلا من 100 دولار و هذا بعد استرداد ال10 دولار فى حسابه على يجني وهو ما يسمى بالكاش باك أو الاسترداد النقدي.

طريقة الحصول على نسبة الكاش باك

للحصول على نسبة الكاش باك من موقع يجني يجب على الشخص القيام بالخطوات التالية :-

التسجيل في موقع يجني yajny.com في حالة إن كان المستخدم جديد أو الدخول إلى الحساب الشخصي في حالة إن كان الشخص قد قام بالتسجيل من قبل.

البحث عن المتاجر المُفضلة والتي يرغب الشخص بشراء منتجاته منها أو تصفح أفضل المتاجر على الصفحة الرئيسية.

الضغط على كلمة "تسوق الآن" أسفل كلمة كاش باك والتي توجد بجوار كل متجر. من الممكن أن تختلف قيمة الكاش باك على كل فئة داخل المتجر الواحد. إذا كان هذا هو الحال فى المتجر الذى تم اختياره، كل ما على المستخدم الضغط على "تسوق الآن" الموجودة بجوار كل فئة.

سيتم إرسال الشخص إلى موقع المتجر الرسمي عبر شبكة الإنترنت ومنه يستطيع أن يتصفح المنتجات التي يمكن شرائها كالمعتاد.

يتم تتبع عملية الشراء والتسوق والحصول على المنتجات، يجب أن تكون عربة التسوق فارغة قبل بدء التسوق.

يُسجل الموقع كافة العمليات التي حدثت.

كافة عمليات التسجيل تتم بصورة سرية بعيداً عن العامة.

يمكن للشخص الحصول على نسبة الكاش باك خلال فترة زمنية قد تمتد إلى شهر وهذا يكون من قِبَل المتجر و ليس يجني ليتم التأكد من أن الطلب لم يتم استرجاعه أو إلغاءه.

المميزات الأخرى التى يقدمها موقع يجني

يوفر موقع و تطبيق يجني كوبونات خصم على أفضل المتاجر و أشهرها مثل كود خصم نون مصر و الذى يوفر للمستخدم خصومات رائعة و حصرية و لا توجد على الموقع الرسمي للمتجر.

كما يوفر يجني للمستخدم الكثير من الأرباح عبر نظام البونص، فيقدم للعضو المشترك- إلى جانب ربح الاشتراك- بونص عندما يرشح صديق للانضمام إلى يجني أو يشارك أى رابط من يجني على مواقع التواصل الاجتماعى. يحصل العضو على ربح ترشيح صديق عندما يسجله هذا الصديق مع يجني أو عندما يستخدم يجني عبر الرابط الذى شاركه على أي وسيلة تواصل اجتماعي. يستطيع العضو سحب هذا البونص نقدًا عبر أي وسيلة متاحة على يجني مثل التحويل المصرفى. يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بأنظمة الربح (البونص) الخاصة بيجني فى صفحة الشروط والأحكام لموقع يجني.

كما يمكن للمستخدم الحصول على أسعار الجوالات والهواتف المحمولة مثل هواتف شاومي وسامسونج من خلال موقع جوال بلس الذي يقدم أفضل وأحدث أخبار الجوالات و كل جديد فى عالم الهواتف المحمولة والتكنولوجيا. كما يمكن للمهتمين بكل ما هو جديد فى عالم الهواتف المحمولة التسوق أيضًا عبر موقع جوال بلس و بأفضل الأسعار.