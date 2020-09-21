نقيب المحامين يدعو لجنة العلاج للاجتماع بكامل هيئتها

(مصراوي):

دعا رجائي عطية نقيب المحامين، لجنة العلاج بالنقابة العامة، إلى الاجتماع بكامل هيئتها، لوضع تصور لأفضل سبل العلاج وصرف الأدوية، والتعامل مع المستشفيات والصيدليات، تعاقدًا ومتابعة لضمان أن تصل الخدمة إلى المحامين وأسرهم في أفضل أسلوب ومستوى.

وتضم لجنة العلاج محمد إبراهيم فزاع، ومحمد عبدالنبي عبدالوهاب، وفاطمة الزهراء غنيم، وماجد حنا، وعبدالحفيظ سليمان الروبي، ومجدي سخي، ويحيى التوني، وعمر هريدي، وإسماعيل طه، ومحمد نجيب، ومحمد الكسار، ومحب المكاوي، وصلاح سليمان.

ودعا عطية لجان النقابة العامة التي شكلها بمقتضى التفويض الصادر إليه – إلى المبادرة بالانعقاد، واختيار مقرر لكل لجنة، وتحديد البرامج، وجدول الأعمال، للبدء في مباشرة نشاطها طبقًا لمهامها، أملًا أن يساهم الجميع في نهضة النقابة في جميع المجالات.