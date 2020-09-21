190 نائبًا بـ"الشيوخ" استخرجوا كارنيه عضوية المجلس حتى الآن
(مصراوي):
انتهت لجنة تسجيل النواب الجدد من أعمالها لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، الذين استخرجوا كارنيهات العضوية، 190 نائبًا من أصل 200 نائب فازو في انتخابات الشيوخ، منهم 100 قائمة و100 فردي.
ومن المنتظر صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 100 عضو، على أن يتم عقد حفل استقبال لهم لاستخراج كارنيهات العضوية.
وواصلت اللجنة استقبال الأعضاء الجدد بمجلس الشيوخ، في مقر مجلس النواب، حيث يتم على قدم وساق استكمال تجهيزات مقر مجلس الشيوخ، استعدادًا لانعقاده قبل الخميس الأول من أكتوبر بعد دعوة الرئيس له.
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