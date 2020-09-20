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السيسي يوجّه بتعظيم المقومات السياحية لمحيط منطقة سانت كاترين

05:38 م الأحد 20 سبتمبر 2020
السيسي يوجّه بتعظيم المقومات السياحية لمحيط منطقة سانت كاترين

اجتماع الرئيس السيسي


(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع، تناول استعراض مشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي لمصر والاستغلال الأمثل لأراضيه بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول الدولة.

واطلع الرئيس كذلك علي تطورات التخطيط العمراني لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، ومنها مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجّه في هذا الإطار بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لتعظيم المقومات السياحية العالمية الفريدة التي تتميز بها المنطقة، ولخروج المشروع على نحو يتسق مع تاريخ تلك البقعة المقدسة من أرض مصر.

كما استعرضت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، تطورات تفعيل "صندوق مصر السيادي" واستراتيجية عمله التي تقوم بالأساس على توفير فرص استثمارية إضافية للاستثمار المباشر بهدف تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة، ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

الرئيس السيسي سانت كاترين السياحة

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