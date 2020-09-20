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نائب بـ "الشيوخ": دور بارز للمجلس في الخطط الاستراتيجية لتنمية البلاد

03:39 م الأحد 20 سبتمبر 2020
نائب بـ "الشيوخ": دور بارز للمجلس في الخطط الاستراتيجية لتنمية البلاد

ثروت فتح الباب

قال النائب ثروت فتح الباب، عضو مجلس الشيوخ، إن المجلس سيكون إضافة قوية للحياة السياسية والبرلمانية المصرية، حيث سيكون دوره كبيرا في دراسة ومناقشة التشريعات المهمة للدولة والتي تتعلق بالخطط الاستراتيجية التي تهم المواطن في النهاية وتؤدي إلى تنمية البلاد.

وأضاف فتح الباب، في تصريح أدلى به إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، على هامش حفل استقبال نواب الشيوخ الجدد بمقر البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية، أنه سيكون من أولوياته الاهتمام بمشروعات القوانين والمقترحات المتعلقة بالمواطنين، والتي تساعد في رفع مستوى المعيشة وتسهيل الخدمات لهم وزيادة معدل التنمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: من الملفات التي سأهتم بها أيضا خدمات البنية التحتية بالقرى وملف الإسكان، بالإضافة إلى ملف التعليم والعمل على النهوض به، مشيرًا إلى أن كل قضايا المواطن ستكون على أجندة مجلس الشيوخ بالتعاون مع مجلس النواب وبالتنسيق مع الحكومة.​

ثروت فتح الباب مجلس الشيوخ تنمية البلاد

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