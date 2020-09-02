"مش هنسيب مخالف".. محافظ الجيزة: لا تصالح فى أي تعديات على أراضٍ زراعية

كتب- مصراوي:

وضعت محافظة الجيزة، خطة متكاملة لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وعقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاءً موسعًا بحضور اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لوضع خطوات العمل خلال المرحلة الحالية وسبل تنفيذ توجيهات الدولة في هذا الشأن لمواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.

وقال محافظ الجيزة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم رصد حوالي 52 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية منذ عام 2011 حتى نهاية أغسطس الماضي بمساحة تبلغ 1883 فدانًا، مشيرًا إلى أنه تمت إزالة حوالي 28 ألف حالة تعدٍ منها حتى الآن ويتبقى 24 ألف حالة تعدٍ بمساحة تصل إلى 830 فدانًا سيتم التعامل الحازم معها بدءًا من اليوم.

وأكد راشد، أنه لا تصالح على أي مخالفات أو تعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا على إزالة الأسوار والغرف والمنشآت والتعديات البنائية على الأراضي الزراعية مهما بلغ حجمها.

وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز بأنه لا يوجد مفاضلة أو وساطة في إزالة المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون وتنفيذ العدالة بمنتهى الحزم والشفافية على الجميع.

وفيما يخص مواجهة مخالفات البناء أشار المحافظ بأنه من غير المقبول ترك أي مخالفة بناء جديدة تحت أي مسمى وفي حال وجود ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أعمالهم، مشددًا على ضبط أي مخالفات جديدة والقائمين عليها وتحويلهم للنيابة العسكرية، مؤكدًا على البدء في تنفيذ أكبر حملات لإزالة العقارات المخالفة والتي لم يتقدم أصحابها للتصالح بشأنها، قائلا: "مش هنسيب مخالف".

ولفت إلى أن مواجهة المباني المخالفة والتي تتمدد بشكل عشوائي أمر أصبح وجوبيًا لا تراجع فيه فالأمر يتعلق بالأمن القومي والحفاظ على الشبكات والمرافق سواء مياه شرب أو صرف صحي وكهرباء وغاز وشبكة طرق، مشيرًا إلى أنه في حال السعي نحو إنشاء محطة مياه جديدة لخدمة التمدد العمراني غير المدروس تصل تكلفتها لأكثر من مليار جنيه وهو الأمر الذي يحتم على الجميع تحمل مسؤولياته ووقوف المواطن بجانب الدولة ومنع البناء المخالف حتى لا يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لباقي العقارات.

وأكد المحافظ على إنشاء وحدة مركزية للمتغيرات المكانية بمركز معلومات شبكات المرافق إضافة إلى إنشاء وحدات فرعية للمتغيرات المكانية بالأحياء والمراكز والمدن يكون لها موظفون متدربون ومتفرغون لرصد أى متغيرات بنائية لسرعة التوجه نحو إزالتها مؤكدا على دعم الوحدات بأحدث الأجهزة والتجهيزات التكنولوجية.

وكلف راشد، السيد إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام بإعادة النظر وتقييم الأداء لكل رؤساء الوحدات المحلية مشددًا على عدم تكليف أي رئيس وحدة محلية بدائرة محل سكنه تأكيدا على مبدأ الشفافية والنزاهة.

ومن جانبه أشار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة خلال الاجتماع أن تنسيق الجهود خلال الـ3 أشهر الماضية ساهم بشكل كبير فى مواجهة مخالفات البناء وإيقاف نزيف التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية مؤكدا على التعاون الكامل والتنسيق مع محافظة الجيزة لتنفيذ حملات الإزالة وفرض هيبة الدولة.