صحة البرلمان: ثالث مراحل التجارب السريرية تضع مصر في السباق العالمي لمواجهة كورونا

مصر بالسباق العالمي لمواجهة "كورونا".. البرلمان يشيد بدخول الدولة ثالث مراحل التجارب السريرية

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الصيني الخاص بالوقاية من فيروس كورونا في مصر خطوة مهمة في طريق مكافحة الفيروس.

وأوضح أبو العلا، خلال حديث له، اليوم الأربعاء، أن إجراء التجارب السريرية الخاصة باللقاح سيضع مصر ضمن قائمة الدول التي دخلت هذا السباق الطبي والعلمي العالمي لمواجهة هذا الفيروس وتكلل مساعيها نحو إيجاد لقاح كورونا بالتنسيق مع الصين.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن إيجاد لقاح آمن وفعال للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد أولوية لدى المنظومة الصحية العالمية والمصرية؛ حيث يوجد تسارع في السباق بين الدول الكبرى لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

واختتم أبو العلا بالتأكيد أن المرحلة الثالثة تمثل المرحلة الأكثر أهمية؛ إذ إنها تحدد ما إذا كان اللقاح آمنا ويعالج المرض أم لا، كما أن إجراء هذه التجارب يأتي في ظل التخوفات من حدوث موجة ثانية للوباء في العديد من الدول أشد خطرًا من الأولى.