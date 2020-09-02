شديد الحرارة على جنوب البلاد.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الخميس - الجمعة - السبت.

وأضافت الهيئة أن طقس غد الخميس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت الهيئة بأن درجات الحرارة تسجل على القاهرة 34 - 24، والسواحل الشمالية 31- 24، وجنوب سيناء 39- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 37 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلاً.

وأوضحت الهيئة أن طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتصل درجات الحرارة على القاهرة 35- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، وجنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 39 و43 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلاً.

وأكدت الهيئة أن طقس السبت المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36- 24، والسواحل الشمالية 32- 24، جنوب سيناء 40- 28، كما تتراوح على المناطق الجنوبية بين 40 و44 درجة نهارًا و24 حتى 28 ليلاً.

وتمثلت أبرز الظواهر الجوية خلال الـ3 أيام، في وجود الشبورة في الصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية. كما ترتفع نسبة الرطوبة لتزيد الإحساس بالحرارة وتسجل على القاهرة والوجه البحري 75% حتى 80%، وعلى السواحل الشمالية 90%، بينما تصل لـ60% على الجنوب.​