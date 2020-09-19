مسرح متروبول يواصل عرض مسرحية "حواديت الأراجوز" حتى 26 سبتمبر

القاهرة- (أ ش أ):



يواصل مسرح عبد المنعم مدبولي (متروبول)، التابع للبيت الفني للمسرح، عرض المسرحية المتميزة (حواديت الأراجوز)، حتى يوم 26 سبتمبر الجاري.

وتعرض المسرحية أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، وتدور أحداث العرض المسرحي الكوميدي الإستعراضي في حوالى ساعة ونصف ساعة وهى من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بالعتبة.

(حواديت الأراجوز) يقدمها البيت الفني للمسرح للأسرة والطفل وهى تتضمن مجموعة من القيم الإجتماعية النبيلة كالنظافة وحب البيئة المحيطة وعمل الخير والابتعاد عن الشر والعمل بجد واجتهاد وترسخ مفهوم الإنتماء للوطن، من خلال مجموعة من الحواديت مأخوذة من كتاب"كليلة ودمنة"وبعض القصص المعاصرة.

والعرض بطولة مجموعة من الفنانين راندا قطب،عادل الكومي،محمود عامر،عادل خلف، مجدى عبيد، عادل ماضى، راندا إبراهيم، ومجموعة متميزة من نجوم مسرح الطفل، تأليف راندا إبراهيم، ديكور إيمان الشيخ، إخراج محسن العزب.​