استعدادًا للفيضان والسيول.. وزير الري يتفقد المنشآت المائية للوقوف على جاهزيتها بأسوان



كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان لها اليوم السبت، إن وزير الري زار أمس محطات القياس وبوابات الطوارئ وقناة المفيض والأعمال الإنشائية الجارية بأسوان، وكذلك التي تم الانتهاء منها، وتفقد عددًا من مخرات السيول بالمحافظة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال كل الأمطار المحتملة خلال الفترة الراهنة.



كان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، قد وصل مساء أمس الجمعة، في زيارة تفقدية إلى محافظة أسوان، وكان في استقباله اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.



وقام الوزير فور وصوله بتفقد أنظمة السد العالي وقنطرة المفيض وقناة مفيض توشكى؛ لمتابعة التقدم في الأعمال الجاري تنفيذها والوقوف على جاهزية الأنظمة لاستقبال الفيضان؛ بما يحافظ على كفاءة السد العالي، وكذلك الوفاء بالاحتياجات المائية.



وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى عمل الصيانة الدورية لنحو ١١٧ مخر سيل ورفع كفاءتها، ويوجد بمحافظة أسوان ٣٦ مخر سيل، وهو الأمر الذي يعكس موقع المحافظة المهم على خريطة السيول والتي توليها الدولة أهمية خاصة في أعمال الحماية من مخاطر السيول، والتي بلغت خلال السنوات الست الماضية قرابة الـ٦٠٠ مليون جنيه، تنوعت بين ١٦ سدًّا وحاجزًا ترابيًّا، بالإضافة إلى ٧ بحيرات صناعية، في حين يجري تنفيذ نحو ١٦ سدًّا وحاجزًا ترابيًّا و١١ بحيرة صناعية؛ لتعزيز قدرة منظومة الحماية من أخطار السيول؛ للذود عن المحافظة من أي أخطار، في حين بلغت الاستثمارات المخصصة لتطهير ورفع كفاءة هذه المخرات وشبكتَي الترع والمصارف بالمحافظة نحو ٣٠ مليون جنيه سنويًّا.



وعلى صعيد رفع كفاءة الترع، وجه الدكتور محمد عبد العاطي بسرعة الانتهاء من تبطين وإعادة تأهيل نحو ١١٤ كم من الترع بالمحافظة بتكلفة تقارب ٣٠٠ مليون جنيه ضمن برنامج تأهيل ٢٠ ألف كم من الترع على مستوى الجمهورية؛ منها ٧ آلاف كم كمرحلة أولى خلال عامي ٢٠٢١ و٢٠٢٢ بتكلفة تقديرية تبلغ ١٨ مليار جنيه.



وفي السياق ذاته، اطمأن الوزير على جاهزية محطات الرفع بالمحافظات، والتي توليها الوزارة عناية خاصة؛ حيث تبلغ الاعتمادات المالية السنوية المخصصة لصيانة ورفع كفاءة هذه المحطات لمواجهة أخطار السيول والوفاء بالاحتياجات المائية قرابة الـ٢٠ مليون جنيه.



وبلغ حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها لمحافظة أسوان هذا العام لتنفيذ خطط الوزارة والارتقاء بمنظومة الموارد المائية والري بالمحافظة نحو مليار جنيه؛ وهو الأمر الذي يعكس أهمية محافظات الصعيد بوجه عام ومحافظة أسوان بوجه خاص على صعيد مخططات التنمية.



وفي نهاية الجولة التفقدية، اجتمع الدكتور عبد العاطي مع مهندسي الوزارة بأجهزتها المختلفة بالمسرح الروماني المكشوف الذي أنشأته الوزارة على مساحة ١٥ ألف متر مربع بتكلفة بلغت نحو ٨.٥ مليون جنيه، ويتسع لنحو ٣٥٠٠ شخص، ضمن عناصر المركز الثقافي الإفريقي بمتحف النيل؛ حيث شهد اللقاء تأكيد رفع درجة الاستعداد والمرور الدوري على كل محطات الرفع وشبكتي الترع والمصارف ومخرات السيول؛ للتأكد من جاهزيتها.