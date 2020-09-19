"لو المبنى كله مرخص".. 6 مخالفات بناء يجب التصالح فيها قبل نهاية المهلة



كتب- محمد نصار:



يعتقد العديد من المواطنين أن المبنى المرخص بكامل أدواره لا ينطبق عليه قانون التصالح في مخالفات البناء وأنهم في مأمن من سداد رسوم التصالح على مخالفات اعتقادا منهم أن المبنى غير مخالف.



لكن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 وتعديلات اللائحة التنفيذية، حدد مجموعة من الحالات التي يجب عليها التصالح على المخالفات الخاصة بها حتى إذا كان المبنى مرخص لجميع الأدوار.



- مخالفة معمارية فقط

بالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات معمارية فقط بكامل مسطح الدور، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار × 5% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات معمارية، وبافتراض أن المبنى مكون من 4 طوابق بمساحة 100 متر وبافتراض سعر المتر في المنطقة 100 جنيه، لكي تحسب قيمة المخالفة كالتالي (4 أدوار × 100 متر= 400 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 20000 جنيه).



كان من الطبيعي أن تكون نسبة الـ5% من سعر المتر المقدر بـ100 جنيه هي 5 جنيهات، لكن القانون نص على أن الحد الأدنى لقيمة أي متر تصالح هو 50 جنيها، وبذلك لا يمكن أن يقل سعر المتر عن هذا الرقم.



- مخالفة إنشائية فقط

بالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات إنشائية فقط بكامل مسطح الدور، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار × 20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات إنشائية، وبافتراض أن المبنى مكون من 4 طوابق بمساحة 100 متر وبافتراض سعر المتر في المنطقة 100 جنيه، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (4 أدوار × 100 متر= 400 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 20000 جنيه).



- مخالفة معمارية وإنشائية

بالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات معمارية وإنشائية بكامل مساحة الأدوار، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار × 25% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات معمارية وإنشائية بكامل من مسطح الأدوار، وبافتراض أن المبنى مكون من 4 طوابق بمساحة مخالفة 100 متر وبافتراض سعر المتر في المنطقة 100 جنيه، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (4 أدوار × 100 متر= 400 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 20000 جنيه).



- مخالفة معمارية وإنشائية بجزء من مسطح الأدوار

بالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات معمارية وإنشائية بجزء من مساحة الأدوار، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفات بالأدوار × 5% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات معمارية وإنشائية بجزء من مسطح الأدوار، وبافتراض أن المبنى مكون من 4 طوابق بمساحة مخالفة 100 متر وبافتراض سعر المتر في المنطقة 100 جنيه، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (100 متر مسطح × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 5000 جنيه).



- مخالفة إنشائية بجزء من مساحة الدور

بالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفات إنشائية بجزء من مساحة دور، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح الجزء المخالف في الدور × 20% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات إنشائية بجزء من مسطح دور، وبافتراض أن سعر المتر للتصالح 100 جنيه وإجمالي المساحة المخالفة 50 مترا، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (50 مترا مسطحا × 50 جنيها الحد الأدنى لسعر المتر وفق القانون= 2500 جنيه).



- مخالفة تغيير الاستخدام

بالنسبة لحالة المبنى الصادر له ترخيص بكامل أدواره وبه مخالفة تغيير الاستخدام في جزء من الدور الأرضي، يتم حساب قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع من خلال العملية الحسابية (إجمالي مسطح المخالفة في الدور الأرضي × 100% من قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع).



ويعني ذلك أنه في حال كان العقار الخاص بك مرخصا بالكامل لجميع الأدوار ويوجد فقط به مخالفات تغيير استخدام في جزء من الدور الأرضي، وبافتراض أن سعر المتر للتصالح 100 جنيه وإجمالي المساحة المخالفة 200 متر، لكي تحسب قيمة المخالفة تكون كالتالي: (200 متر مسطح × 100 جنيه= 20000 جنيه).



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