هل يحق لمتطوعي تجارب لقاح كورونا الانسحاب بعد التطعيم؟.. مسؤول يوضح

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى محمدي، مدير التطعيمات بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، إن من حق أي متطوع مشارك في التجارب السريرية على لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر، الانسحاب من التجربة في أي وقت دون أن يكون عليه أي التزام قانوني أو مادي.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أعلنت السبت الماضي، بدء إجراء التجارب الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة على لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، والتي تخضع للمرحلة الثالثة من التجارب الاكلينيكية، في إطار حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.

وتستهدف مصر إجراء التجارب على 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون جرعتين من التطعيم بينهم 21 يوماً، على أن يتم متابعتهم لمدة عام كامل.

وأضاف "المحمدي"، في تصريحات لمصراوي، أن المرحلة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاح كورونا تستهدف تأكيد من فاعلية وأمان اللقاح، لافتًا إلى أنه تتم موافقة المتطوع وإقناعه بشكل يخضع لإرادته الكاملة، و"لو حب ينسحب في أي مرحلة لا يكون عليه أي التزام".

وحددت وزارة الصحة والسكان، والشركة المسؤولة عن إجراء التجارب السريرية على لقاحي كورونا في مصر، عددا من الشروط والإجراءات لقبول المتطوعين والمشاركة في التجارب.

وتشمل هذه الشروط أن تتراوح الفئة العمرية للمتطوع بين 18 إلى 60 عامًا بناء على الوضع الصحي، وأن يتم التسجيل باستخدام الأوراق الرسمية (بطاقة هوية/جواز سفر)، وأن يكون مقيمًا في مصر أو لديه إقامة سارية خلال فترة التجربة، ويخضع للتقدم لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب، والتوقيع على "الموافقة المستنيرة" قبل خوضه التجربة.

كما جرى تحديد عددٍ من الأسس التي تمنع التطوع منها الإصابة بأعراض مثل الحمى والسعال الجاف والإعياء والسيلان خلال الـ14 يومًا التي تسبق أخذ اللقاح، ووجود حساسية تجاه بعض الأدوية، والإصابة بالتشنج والصرع، والتعرض لنقل الدم خلال 3 أشهر قبل التطعيم، وتلقي اي علاجات مثبطة المناعة، والنساء في حالة الحمل أو الرغبة في ذلك خلال فترة التجربة، والإصابة بأمراض حادة ومزمنة مثل الربو وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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