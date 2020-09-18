الرواتب تصل لـ 5500 جنيه.. القوى العاملة: توفير 6193 فرصة عمل للشباب والبنات

كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، توفير 6 آلاف و 193 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن فرص العمل تشمل التأمين الصحى والاجتماعي، وذلك من خلال 57 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وأوضح أن نشرة التوظيف تتضمن هذه الفرص، وتهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني "برنامج طالبي العمل" www.manpower.gov.eg تحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وكشف سعفان، أن فرص العمل المتوفرة تشمل: 390 سائق رخصة خاصة مهنية، و 215 ضابط أمن، و 4500 فرد أمن مؤهل عال ومتوسط، و 1350 عامل نظافة وخدمات مؤهل إعدادية، و 167 فني إنتاج و 700 مساعد إنتاج و 435 فني صيانة وتجميع وتغليف، و310 فني كهرباء وميكانيكا ودوكو وسمكري سيارات وتشغيل ماكينات وبرادة وفيبر، وسباكة ولحام مؤهل وبدون، و1000 ممثلين خدمة عملاء براتب يصل إلى 2500 جنيه، والسن من 18 إلى 40 سنة ذكور وإناث، و26 يوم عمل و4 أيام راحة أسبوعية داخل القاهرة، و24 يوم عمل وراحة 6 أيام خارج القاهرة.

وتشمل الفرص أيضاً، مهندسي إنتاج، ومهندسي جودة، ومهندسي ميكانيكا باور وكهرباء تحكم، و مدرسين لغة ألمانية، وأخصائيين خدمات مالية، ومحاسبين، ومدير مبيعات، ومندوبين مبيعات، وفنى كمبيوتر وأخصائي تغذية علاجية، وممرضي عمليات وأدوار، وعمال خياطة، ومشرفي أقسام، وكاشير، ومراقب كاميرات، ومنسق ممرات، ومخازن، وبقالة، ولحوم، وخضروات، وخباز شرقي غربي، وعمال عاديين، وسائقين كلارك.

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب: