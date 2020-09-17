أكثر الكلمات إنتشاراً

اتفاق السلام التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

إقلاع رحلة مصر للطيران إلى موسكو بعد توقف 6 أشهر بسبب كورونا

04:44 م الخميس 17 سبتمبر 2020
إقلاع رحلة مصر للطيران إلى موسكو بعد توقف 6 أشهر بسبب كورونا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة مصر للطيران رقم MS927 من طراز A220-300 وعلى متنها 103 ركاب متجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقف دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وتغادر جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة بينما العودة من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وتُسير الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز الإيرباص A220-300 والتي تتسع لـ 140 مقعداً وتتميز بكفاءتها العالية، والراحة الكبيرة ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، طلبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 72 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

الآثار تكشف حقيقة شق طريقين جديدين في منطقة الأهرامات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 101009

    عدد المصابين

  • 84161

    عدد المتعافين

  • 5648

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 29121415

    عدد المصابين

  • 20958429

    عدد المتعافين

  • 927053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بهذا السعر.. الصحة تعلن توفير لقاح الإنفلونزا بـ "فاكسيرا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا