إقلاع رحلة مصر للطيران إلى موسكو بعد توقف 6 أشهر بسبب كورونا

كتب- محمد عبيد:

أقلعت من مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، رحلة مصر للطيران رقم MS927 من طراز A220-300 وعلى متنها 103 ركاب متجهة إلى العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد توقف دام 6 أشهر بسبب جائحة كورونا.

وتغادر جميع رحلات مصر للطيران المتجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم 2 بمطار القاهرة بينما العودة من مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي.

وتُسير الشركة ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام السبت والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز الإيرباص A220-300 والتي تتسع لـ 140 مقعداً وتتميز بكفاءتها العالية، والراحة الكبيرة ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى موسكو، طلبت مصر للطيران المسافرين على رحلاتها إلى موسكو ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 72 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها الشركة عند الوصول وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.