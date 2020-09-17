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تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تعلن موعد وأبرز ظواهر فصل الخريف

04:41 م الخميس 17 سبتمبر 2020
تقلبات حادة وسريعة.. الأرصاد تعلن موعد وأبرز ظواهر فصل الخريف

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن يبدأ فصل الخريف جغرافيا على جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء المقبل الموافق 23 سبتمبر، ويستمر لمدة 3 أشهر؛ لينتهي يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر.

وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، أن مناخ فصل الخريف يتسم بالاعتدال في درجات الحرارة بوجه عام، ولكنه يعتبر فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة، حيث تتكون بعض المنخفضات الجوية على شمال البلاد يصاحبها أحيانا أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تمتد إلى القاهرة وتؤدي أيضًا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وتابعت هيئة الأرصاد: "أحيانا تؤدي بعض المنخفضات إلى إثارة الرمال والأتربة والعواصف الترابية ما يعمل على انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة على المعدلات بقيم تتراوح 4 إلى 5 درجات، ثم تعود إلى المعدلات الطبيعية".

وأوضحت أنه قد يتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانا بتعمق منخفض السودان الموسمي، ما يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية في بعض من هذه المناطق والتي تتسبب في تكون السيول نظرًا للطبيعة الجغرافية.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الخريف الطقس

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