لتعزيز التعاون المشترك.. محافظ القاهرة يستقبل سفيرة البرتغال بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، السفيرة مانويلا ماركو، سفيرة البرتغال بالقاهرة، في إطار جهود محافظة القاهرة، لدعم العلاقات الخارجية مع سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، على أن مصر تقدر وتعتز بصداقتها بدولة وشعب البرتغال وهو ما يبدو جليًا في اللقاءات الرئاسية المتبادلة بين البلدين، مشيرًا إلى اهتمام العاصمة بزيادة فرص التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والسفارة البرتغالية لتعميق روابط الصداقة بين البلدين.

واستعرض محافظ القاهرة خلال اللقاء الجهود التي تبذلها الدولة لإعادة الوجه الحضاري للقاهرة وخاصة المشروعات القومية الكبرى التي تم افتتاحها بالعاصمة كالأسمرات والكباري والمحاور الجديدة والتي كانت تهدف في المقام الأول للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين بالقاهرة.

وأوضح محافظ القاهرة، أن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب أتاحت لها التفرغ للتنمية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن التنمية في مصر تشمل الاهتمام بالمكان والإنسان معًا.

وأكدت السفيرة مانويلا ماركو، سعادتها للعمل بمصر مشيرة إلى وجود تشابه كبير بين القاهرة والعاصمة البرتغالية لشبونة.

وأبدت السفيرة استعدادها لتبادل الخبرات مع القاهرة وشرح تجربة الحكومة البرتغالية في الاستفادة من السياحة حتى أصبحت تمثل 17% من الدخل الإجمالي هناك.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على البدء في إجراءات عمل اتفاقية تعاون وصداقة بين القاهرة ولشبونة وبدأ تبادل الزيارات بين الجانبين للاتفاق على البنود والصورة النهائية للاتفاقية التي ستعزز التعاون بين الجانبين.