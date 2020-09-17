حرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس

كتب- يوسف عفيفي:

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، في بيان، أن الطقس لطيف ليلا على أغلب الأنحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقع الخبراء، تكون شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وارتفاع نسبة الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.

وأشار الخبراء، إلى سقوط أمطار متوسطة بنسبة 30% تقريباً تكون رعدية أحياناً على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مع رياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد نشطة على جنوب سيناء.

وأوضح الخبراء، أن شمال البلاد يتأثر بمرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.75 إلى 2.25 متر، مع رياح سطحية على كل منهما شمالية غربية.

وحول نسب الرطوبة العظمى والصغرى تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 87% – 35%، وعلى السواحل الشمالية بين 90% – 60%، وعلى شمال الصعيد بين 60% – 24%، وعلى جنوب الصعيد بين 30% – 12%.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، تتراوح على القاهرة بين 35– 23، والإسكندرية بين 31 – 24، وقنا بين 41 - 26، والأقصر بين 42 - 27، وأسوان بين 44 - 27.