الأوقاف تكشف حقيقة إرسال وفد لغلق مسجد "علي جمعة" بأكتوبر
كتب- محمود مصطفى:
أكدت وزارة الأوقاف، أن ما أثير بشأن إرسال وفد من مفتشي الوزارة لإغلاق مسجد فاضل بالشيخ زايد لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وهو ما أكدته مديرية أوقاف الجيزة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأربعاء، أن مسجد فاضل يحظى بالعناية اللازمة من الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويقوم بالإشراف على المسجد والجانب الدعوي فيه خير قيام.
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