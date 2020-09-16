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لهذه الدول.. سلطة الطيران تصدر قرارًا جديدًا بشأن مدة تحليل "PCR"

08:47 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
لهذه الدول.. سلطة الطيران تصدر قرارًا جديدًا بشأن مدة تحليل "PCR"

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

قررت سلطة الطيران المدني المصري برئاسة المهندس أشرف نوير، إلزام القادمين من دول: اليابان، الصين، تايلاند، أمريكا الشمالية والجنوبية، كندا، ومطارات لندن هيثرو، باريس، وفرانكفورت، بتقديم شهادة تفيد إجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد (بنتيجة سلبية) خلال 96 ساعة بدلا من 72 ساعة نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

وقالت السلطة، في بيان لها، إن القرارات تأتي في إطار الجهود المبذولة من الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه تم إبلاغ جميع شركات الطيران العاملة في جميع المطارات المصرية، بأنه في ضوء الحظر لدخول جميع القادمين من جميع الجنسيات بما فيها الجنسية المصرية إلى كافة مطارات جمهورية مصر العربية بالالتزام بالتعليمات الجديدة، وكذلك الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية خلال فترة السفر.

المهندس أشرف نوير الطيران المدني اليابان تحليل PCR فيروس كورونا

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