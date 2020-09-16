25% تخفيضا على تذاكر مصر للطيران خط "القاهرة – الخرطوم"

كتب- محمد عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران تخفيضا قدرة 25% على رحلات الشركة المتجهة من القاهرة إلى الخرطوم وذلك عند شراء التذاكر من الأن وحتى 10 أكتوبر المقبل، على أن يكون السفر حتى يوم 30 نوفمبر، وذلك في إطار سعي الشركة الدائم لتقديم أفضل عروضها.

وقالت الشركة، في بيان، الأربعاء: يمكن أيضاً للركاب الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضي.



جدير بالذكر أن شركة مصر للطيران تسير رحلة يومية إلى الخرطوم.​