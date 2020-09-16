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يزرعون الشك في نفوس المصريين.. السيسي: قوى الشر هدفها إسقاط الدولة

02:02 م الأربعاء 16 سبتمبر 2020
يزرعون الشك في نفوس المصريين.. السيسي: قوى الشر هدفها إسقاط الدولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإساءة والتشكيك اللذين تستخدمهما قوى الشر ضد مصر الهدف منهما إسقاط الدولة، مشيرًا إلى أن أهل الشر يشككون في كل مسؤول عن أي ملف؛ لزرع الشك في نفوس المصريين.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التعليمية، اليوم الأربعاء: سنجد دومًا المتشككين في كل إجراء تقوم به الدولة، وهذا اتجاه سيعيش معنا وسيظل إلى أن نعبر، وقناة السويس خير مثال.

وتابع الرئيس: كل إجراء تقوم به الدولة لتحقيق مصلحة الدولة المصرية وشعبها ستجدون مَن يشكك فيه رغم أن هدفنا هو تحقيق مصلحة وطنية صافية وليس الضغط على الناس أو تعذيبهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي المشروعات التعليمية

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