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وفاة زوجة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن

09:36 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
وفاة زوجة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

مصراوي

توفيت مساء الثلاثاء، زوجة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن.

وقدم نواب حزب مستقبل وطن، العزاء للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عبر صفحاتهم الشخصية، في وفاة زوجته.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فاز في انتخابات مجلس الشيوخ على قائمة الصعيد في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي ومن المقرر إعلان النتيجة رسميا غدا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.

عبد الوهاب عبد الرازق حزب مستقبل وطن مجلس الشيوخ

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