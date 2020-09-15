وفاة زوجة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس حزب مستقبل وطن

مصراوي

توفيت مساء الثلاثاء، زوجة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس حزب مستقبل وطن.

وقدم نواب حزب مستقبل وطن، العزاء للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عبر صفحاتهم الشخصية، في وفاة زوجته.

جدير بالذكر أن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فاز في انتخابات مجلس الشيوخ على قائمة الصعيد في الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي ومن المقرر إعلان النتيجة رسميا غدا في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.