رئيس الوزراء يعلن تنفيذ 3 فروع لجامعة الملك سلمان بالمحافظات

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، ضمن سلسة الإجتماعات التي يعقدها حالياً مع المحافظين عبر تقنية "الفيديوكونفرانس"، للإطلاع على الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وكذا الموقف الحالي للتصالح في مخالفات البناء.

وعرض اللواء خالد فودة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض محافظة جنوب سيناء، لافتًا إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2019/2020، تم تنفيذها بالكامل بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 359.9 مليون جنيه، شملت مشروعات لمد وتدعيم شبكات الكهرباء، ورصف الطرق الداخلية، وتحسين البيئة، وتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، وتدعيم الوحدات المحلية، منوهاً إلى أن الخطة الاستثمارية للعام 2020/2021، تشهد تنفيذ مشروعات جديدة، في ذات القطاعات، بتكلفة تصل إلى 300 مليون جنيه.