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لا تفرقة.. وزير النقل يرد على شائعة منع أهالي الصعيد من الوصول لرمسيس

03:51 م الإثنين 14 سبتمبر 2020
لا تفرقة.. وزير النقل يرد على شائعة منع أهالي الصعيد من الوصول لرمسيس

كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الاثنين، ردًّا على الشائعة التي أطلقها البعض بمنع أهالي الصعيد من الوصول إلى رمسيس، إنه لا تفرقة بين أهالي الصعيد وأهالي الوجه البحري؛ فكلهم مصريون وطنيون مخلصون.

وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري بأكمله في جميع أنحاء الجمهورية، والكل في الدولة والحكومة المصرية يتسابق لخدمة الشعب المصري.

وأضاف وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تضع المواطن في أول اهتماماتها، وأنها تعمل ليل نهار في كل المجالات؛ ومنها مجالات النقل لخدمة المواطن المصري، وأنها تتصدى مباشرة لأية مشكلة تخص الشعب المصري.

وناشد وزير النقل الشعب المصري الوقوف إلى جانب رئيس الدولة والحكومة المصرية في التصدي للشائعات التي يطلقها البعض لإثارة البلبلة في الرأي العام وإعاقة مسيرة التنمية الشاملة والتطور الكبير في شتى مجالات الحياة بمصر.

كامل الوزير وزير النقل الصعيد

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