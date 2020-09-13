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مخالفات بالخروج عن الذوق العام.. رئيس "الإعلام الرياضي" يتوعد البرامج المخالفة

01:10 م الأحد 13 سبتمبر 2020
مخالفات بالخروج عن الذوق العام.. رئيس "الإعلام الرياضي" يتوعد البرامج المخالفة

ارشيفية

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أسامة أبو زيد، رئيس لجنة الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، إن اللجنة عقدت اجتماعًا الأسبوع الماضي مع أفراد الرصد "المكلفين برصد مخالفات البرامج الرياضية".

وأوضح أبو زيد أن اللجنة سيكون لديها اهتمام أكبر بالبرامج، لافتًا إلى أنه لم ترد للجنة شكوى رسمية حتى الآن؛ لكن جرى رصد بعض المخالفات المتعلقة بالخروج عن الذوق العام والروح الرياضية، سيتم رفعها إلى كرم جبر، رئيس "الأعلى للإعلام"، لاتخاذ قرار بشأنها، باعتبار أن اللجنة ترفع توصيات ويبت فيها المجلس.

وأكد رئيس لجنة الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، رمز رياضي كبير، وشعر بأوجاع النجم مؤمن زكريا، واحتفل على طريقته بعدما أحرز الهدف الثالث له والرابع لليفربول، خلال لقاء فريقه، أمس، مع نادي ليدز يونايتد ضمن مباريات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدكتور أسامة أبو زيد الإعلام الرياضي

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