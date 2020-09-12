غدًا.. توزيع 3000 شهادة أمان فئة 500 جنيه على المرأة المعيلة في حي الأسمرات

القاهرة- (أ ش أ):

يوزع خالد عبدالعال محافظ القاهرة، غدًا الأحد، 3000 شهادة أمان فئة 500 جنيه، على المرأة المعيلة في حي الأسمرات، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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