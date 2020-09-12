قائمة "من أجل مصر".. ننشر ترشيحات النواب عن محافظة قنا
(مصراوي):
حصل موقع (مصراوي) على ترشيحات قائمة "من أجل مصر" في محافظة قنا، وجاءت كالتالي:
1- معتز محمد محمود حزب الحرية قوص.
2- العمدة صبري داود نقادة حزب الشعب الجمهوري.
3- أشرف رشاد قنا حزب مستقبل وطن.
4- حسین فايز ابوالوفا دشنا حزب مستقبل وطن.
5- هشام عبدالنبي الشعینی نجع حمادي مستقبل وطن.
6- رحاب عبد الرحيم الغول نجع حمادة مستقبل وطن.
7- ماجد أديب فهيم طوبيا حماة وطن نجع حمادي.
8- أماني ماهر أبوسحلي فرشوط مستقبل وطن.
9- سحر صدقي خليفة أبوتشت مستقبل وطن.
وفيما يخص التشكيل الفردي لحزب مستقبل وطن، جاء کالآتي:
دائرة أبوتشت وفرشوط: العميد صلاح أبواللیل، واللواء عصام برکات.
دائرة نجع حمادی ودشنا: فتحي قنديل واللواء خالد خلف الله، واللواء سيف نصر الدين الصافي.
دائرة قنا: اللواء جمال النجار، ومحمود الضبع.
دائرة قوص: محمد سلیم عسکر، واللواء سيف العبادي.
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