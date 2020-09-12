قائمة "من أجل مصر".. ننشر ترشيحات النواب عن محافظة قنا

(مصراوي):

حصل موقع (مصراوي) على ترشيحات قائمة "من أجل مصر" في محافظة قنا، وجاءت كالتالي:

1- معتز محمد محمود حزب الحرية قوص.

2- العمدة صبري داود نقادة حزب الشعب الجمهوري.

3- أشرف رشاد قنا حزب مستقبل وطن.

4- حسین فايز ابوالوفا دشنا حزب مستقبل وطن.

5- هشام عبدالنبي الشعینی نجع حمادي مستقبل وطن.

6- رحاب عبد الرحيم الغول نجع حمادة مستقبل وطن.

7- ماجد أديب فهيم طوبيا حماة وطن نجع حمادي.

8- أماني ماهر أبوسحلي فرشوط مستقبل وطن.

9- سحر صدقي خليفة أبوتشت مستقبل وطن.

وفيما يخص التشكيل الفردي لحزب مستقبل وطن، جاء کالآتي:

دائرة أبوتشت وفرشوط: العميد صلاح أبواللیل، واللواء عصام برکات.

دائرة نجع حمادی ودشنا: فتحي قنديل واللواء خالد خلف الله، واللواء سيف نصر الدين الصافي.

دائرة قنا: اللواء جمال النجار، ومحمود الضبع.

دائرة قوص: محمد سلیم عسکر، واللواء سيف العبادي.