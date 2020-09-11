بعد تخفيضها حتى 70%.. ننشر مقابل التصالح في مخالفات البناء بـ23 محافظة
كتب- محمد غايات:
تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أكد خلاله قيام ٢٣ محافظة بتخفيض أسعار التصالح بقيم تتراوح ما بين 20% إلى 70% وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين البُسطاء ، ومراعاة للبعُد الاجتماعي في تقدير أسعار التصالح في مخالفات البناء.
المحافظات هي: القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والغربية وكفرالشيخ ودمياط والدقهلية وشمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنيا والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء.
وينشر مصراوي، قائمة بمتوسطات الأسعار على المتر الواحد في جميع المحافظات الـ23 بالنسبة للسكني والتجاري والإداري والصناعي وأخرى.
الخبر التالى:رئيس الوزراء يستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها في "المنوفية"
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