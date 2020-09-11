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حرارة شديدة واستمرار الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

01:05 م الجمعة 11 سبتمبر 2020
حرارة شديدة واستمرار الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

كتب- أسامة علي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة حار رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أنه يكون الطقس لطيفا على أغلب الأنحاء، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتنشط شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يستمر ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس أثناء فترات النهار.

الطقس درجات الحرارة حالة الجو

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