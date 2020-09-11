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التضامن تنفي وقف دعم مستفيدي "تكافل وكرامة" حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

10:44 ص الجمعة 11 سبتمبر 2020
التضامن تنفي وقف دعم مستفيدي "تكافل وكرامة" حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر

نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي


كتب- محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر.

وقال المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، إنه تم التواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لوقف دعم مستفيدي برنامج تكافل وكرامة حال تحويله لصندوق لمواجهة الفقر.

وأوضحت أن تحويل البرنامج إلى صندوق لمواجهة الفقر، لا يعني انسحاب الدولة من دعم مستفيدي تكافل وكرامة، وإنما ستستمر بموازنتها المخصصة للبرنامج داخل الصندوق، إلى جانب تعبئة موارد مالية إضافية للصندوق من بعض الجهات الأخرى لضمان تدفق المساعدات النقدية للمستفيدين من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل.

وفي سياق متصل، وصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة خلال شهر أغسطس 2020 إلى 3 ملايين و600 ألف أسرة، وتم إضافة 75 ألف أسرة استفادت من تكافل وكرامة منذ بدء أزمة فيروس كورونا، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين من البرنامج إلى 4 ملايين أسرة دون تحمل الدولة أعباء إضافية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الأسر المشمولة بالدعم الحكومي وتبادل البيانات والمعلومات مع كل الجهات الحكومية.

وناشدت التضامن، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

تكافل وكرامة وزارة التضامن صندوق مواجهة الفقر

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