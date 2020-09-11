اليوم.. "المتحولون" عرض جديد على "مسرح مصر"

تعرض قناة MBC مصر في سهرة اليوم الجمعة، المسرحية الكوميدية "المتحولون"، والتي تذاع ضمن عروض مسرح مصر في تمام الثامنة مساءً.

تدور أحداث مسرحية "المتحولون"، في إطار كوميدي حول بعض الأشخاص الذين يقعوا ضحية لشخص يقوم بسرقة أعضاء المرضي من أحد المستشفيات بطريقة ساذجة جداً؛ ما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية، بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.​