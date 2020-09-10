الإمام الأكبر يستقبل سفير مصر في جنوب أفريقيا ويؤكد دعم الأزهر لشعوب القارة

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم بمشيخة الأزهر، أحمد الفضلي، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تمنياته للسفير بالتوفيق في دعم العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا، وأوصاه بالاهتمام برفع مستوى التعاون العلمي والتعليمي بين الأزهر والمؤسسات العلمية والتعليمية والدينية في جنوب أفريقيا، مؤكدا استعداد الأزهر لتقديم كافة أوجه الدعم العلمي والدعوي لجنوب أفريقيا.

من جانبه، عبر السفير أحمد الفضلي عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، مشيدًا بما يقوم به من جهود حثيثة خلال الأعوام الماضية في نشر المنهج الأزهري المعتدل بين شعوب القارة من خلال استقبال الطلاب الأفارقة ومعاهد وخريجي ومبعوثي الأزهر في القارة، مؤكدًا أنه سيعمل على دعم وتعزيز هذه الجهود التي تخدم القارة وترسخ لقيم التسامح والسلام، وأن مكانة الأزهر العالمية جعلته مقصدًا وقبلة لطلاب العلم والفكر المعتدل في القارة الأفريقية.