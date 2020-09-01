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شيخ الأزهر: جريمة حرق المصحف إرهاب متوحش وعنصرية بغيضة

11:25 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
شيخ الأزهر: جريمة حرق المصحف إرهاب متوحش وعنصرية بغيضة

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الذين تجرؤوا على ارتكاب جريمة حرق المصحف الشريف عليهم أن يعلموا أن هذه الجرائمَ هي إرهاب بربري متوحش بكل المقاييس، وهي عنصرية بغيضة تترفَّع عنها كل الحضارات الإنسانية، بل هي وقود لنيران الإرهاب التي يعاني منها الشرقُ والغربُ.

وأكد خلال تغريدة له على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، الثلاثاء، أن هذه الجرائم النكراء تؤجِّج مشاعر الكراهية، وتقوِّض أمن المجتمعات، وتهدد الآمال التي يبعثها حوار الأديان والحضارات .

وأوضح أن حرق المصحف الشريف هو حرق لمشاعر ما يقرُبُ من ملياري مسلم حول العالم، وأن التاريخ الإنساني سيسجل هذه الجرائم في صفحات الخزي والعار.

وكان الأزهر الشريف قد أدان في بيانات سابقة جريمتي حرق وتمزيق المصحف في السويد والنرويج من قبل متطرفين ضمن تظاهرات عنصرية ضد الإسلام والمسلمين، دعا لها اليمين المتطرف، مؤكدا أن هذه الجرائم تزيد من وتيرة الإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية.

أحمد الطيب الإرهاب الأزهر الشريف المصحف الشريف

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