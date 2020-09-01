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تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

09:37 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
تراجع الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الارصاد

كتب-محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء، موضحة أن درجات الحرارة تبدأ في التراجع الطفيلي بعد الموجة الحارة، التي بدأت السبت الماضي واستمرت حتى اليوم الثلاثاء.

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا معتدل ليلا.

وأوضحت الهيئة، أن الرطوبة ما زالت مرتفعة، مما يؤدي إلى تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية، والقريبة من المسطحات المائية خاصة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، بداية من الساعة الثالثة صباحا حتى السابعة صباحا.

وعن درجات الحرارة، توقعت الهيئة، أن تبلغ على القاهرة والوجه البحري 35 درجة، فيما تتراوح على السواحل الشمالية بين 30-31، وعلى شمال الصعيد 38، وتتراوح على جنوب الصعيد بين 41-42 درجة مئوية.

وحول نسب الرطوبة، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنها تتراوح على القاهرة والوجه البحري بين 70-75%، وعلى السواحل الشمالية 88%.

الأرصاد الطقس درجات الحرارة طقس الأربعاء

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