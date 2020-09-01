محافظ القاهرة يتابع إزالة ٣ أدوار مخالفة بأحد عقارات الشرابية

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة ٣ ادوار مخالفة بالعقار رقم ٣ بشارع البترول بحي الشرابية، والتي قام مالكها ببناءها أثناء فترة الحظر بالمخالفة لقرار حظر البناء، من خلال شاشة عرض موجودة بالشارع تقوم بعمل بث مباشر لأعمال الإزالة حتى يراها المواطنون في نموذج يطبق لأول مرة في أعمال الإزالات.

وأكد المحافظ أنه سيتم عرض الإزالة على الشاشة ليرى المواطنون، أن الدولة جادة في ردع المخالفين أيا كان موقعهم، مشيرا إلى أن المخالف قد تمت إحالته الى النيابة العسكرية وصدر قرار بحبسه على ذمة القضية.

وأضاف المحافظ ان العقار المخالف مقام على مساحة ١٩٥٠ م٢ ويتكون من ٨ أدوار حيث يضم كل دور ١٩ شقة ، وقد قامت أجهزة المحافظة بأعمال الهدم باستخدام حفارين تم رفعهما بونشين أعلى العقار لإزالة الأدوار المخالفة.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.