أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

محافظ القاهرة يتابع إزالة ٣ أدوار مخالفة بأحد عقارات الشرابية

01:43 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
محافظ القاهرة يتابع إزالة ٣ أدوار مخالفة بأحد عقارات الشرابية

اللواء خالد عبد العال

كتب- محمد نصار:

تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال إزالة ٣ ادوار مخالفة بالعقار رقم ٣ بشارع البترول بحي الشرابية، والتي قام مالكها ببناءها أثناء فترة الحظر بالمخالفة لقرار حظر البناء، من خلال شاشة عرض موجودة بالشارع تقوم بعمل بث مباشر لأعمال الإزالة حتى يراها المواطنون في نموذج يطبق لأول مرة في أعمال الإزالات.

وأكد المحافظ أنه سيتم عرض الإزالة على الشاشة ليرى المواطنون، أن الدولة جادة في ردع المخالفين أيا كان موقعهم، مشيرا إلى أن المخالف قد تمت إحالته الى النيابة العسكرية وصدر قرار بحبسه على ذمة القضية.

وأضاف المحافظ ان العقار المخالف مقام على مساحة ١٩٥٠ م٢ ويتكون من ٨ أدوار حيث يضم كل دور ١٩ شقة ، وقد قامت أجهزة المحافظة بأعمال الهدم باستخدام حفارين تم رفعهما بونشين أعلى العقار لإزالة الأدوار المخالفة.

وأشار المحافظ إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقارات الشرابية أدوار مخالفة

الخبر التالى:

"الرعاية الصحية": نجاح جميع العمليات الجراحية باستخدام المناظير بمستشفي التضامن ببورسعيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قفزة كبيرة لأسعار الذهب في مصر اليوم.. والجرام يصعد 11 جنيهًا مرة واحدة