حرارة وشبورة وأمطار في هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس 3 أيام مقبلة

(مصراوي):

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، طقس الثلاثة أيام المقبلة، حتى يوم الخميس 3 سبتمبر.

وقالت الهيئة إنه فيما يخص طقس الثلاثاء، من المتوقع أن يوكن الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا بنسبة 30% على مناطق متفرقة من وسط وجنوب سيناء، قد تصل إلى حد السيول.

ومن المتوقع أن يكون طقس الأربعاء والخميس، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا.



وفيما يتعلق بحركة الرياح، في الثلاثة أيام، من المتوقع أن تكون معتدلة، تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، خلال الثلاثة أيام، تكون كالتالي:

الثلاثاء:

القاهرة الكبرى- (العظمى: 36، والصغرى: 25)

الوجه البحري- (العظمى: 36، والصغرى: 25)

السواحل الشمالية الغربية- (العظمى: 32، والصغرى: 24)

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء- (العظمى: 32، والصغرى: 24)

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر- (العظمى: 39، والصغرى: 28)

شمال الصعيد- (العظمى: 39، والصغرى: 24)

جنوب الصعيد- (العظمى: 41، والصغرى: 28)

الأربعاء:

القاهرة الكبرى- (العظمى: 35، والصغرى: 24)

الوجه البحري- (العظمى: 35، والصغرى: 24)

السواحل الشمالية الغربية- (العظمى: 32، والصغرى: 24)

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء- (العظمى: 32، والصغرى: 24)

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر- (العظمى: 39، والصغرى: 28)

شمال الصعيد- (العظمى: 38، والصغرى: 24)

جنوب الصعيد- (العظمى: 41، والصغرى: 28)

الخميس:

القاهرة الكبرى- (العظمى: 34، والصغرى: 24)

الوجه البحري- (العظمى: 34، والصغرى: 24)

السواحل الشمالية الغربية- (العظمى: 31، والصغرى: 24)

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء- (العظمى: 32، والصغرى: 24)

جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر- (العظمى: 39، والصغرى: 24)

شمال الصعيد- (العظمى: 37، والصغرى: 24)

جنوب الصعيد- (العظمى: 43، والصغرى: 28)