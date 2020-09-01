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​​مصر للطيران تسيّر 30 رحلة جوية إلى 21 وجهة

04:00 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
​​مصر للطيران تسيّر 30 رحلة جوية إلى 21 وجهة

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:


تسيّر شركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 30 رحلة جوية لنقل نحو 3300 راكب إلى 21 وجهة.

وأوضح بيان للشركة، أن من بين الرحلات سيتم تسيير رحلة واحدة إلى كل من أثينا وبودابيست وباريس وروما وفرانكفورت ولندن وميلانو وفيينا واسطنبول وأديس أبابا ودار السلام وتونس والخرطوم وبيروت والمنامة وواشنطن، كما يتم تسيير 3 رحلات إلى دبي ورحلتين إلى أبوظبي و6 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى شرم الشيخ ورحلتين إلى الغردقة، ورحلة إلى الأقصر، ورحلة واحدة شحن جوي.

شركة مصر للطيران باريس أثينا

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