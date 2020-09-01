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​​ندوة مشتركة لـ"الأوقاف" و"الأعلى للإعلام" لتجديد الخطاب الديني

03:30 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
​​ندوة مشتركة لـ"الأوقاف" و"الأعلى للإعلام" لتجديد الخطاب الديني

وزارة الأوقاف

(مصراوي):


تنظم وزارة الأوقاف بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، ندوة للرأي بعنوان "الأمل حياة".

وذكرت الوزارة، في بيان إعلامي لها، أن الندوة تأتي في إطار ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

وأضافت أن الندوة يشارك فيها كل من الدكتور علي الله الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، والدكتور عيد علي خليفة مدير عام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وزارة الأوقاف الهيئة الوطنية للإعلام الخطاب الديني

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