القراء: فتح باب الترشح على معقد النقيب 20 أغسطس

كتب- محمود مصطفى:



قررت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بجمهورية مصر العربية، فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بدءا من يوم الخميس الموافق 20/8/2020م (من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، حتى الـ29 من الشهر نفسه.



ويغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29/8/2020م وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة في جلسة السبت الموافق 18/7/2020م.



وأكدت نقابة القراء، في بيان لها، الأحد، أن الجمعية العمومية ستعقد اجتماعها وتجري عملية الانتخابات لاختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس 17/9/2020م وحتى الساعة الخامسة مساء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.



وأوضحت أنه حال تساوي عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020م.



وخلا مقعد نقيب القراء، بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في رمضان الماضي، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد حشاد، نائب النقيب، بتسيير أعمال النقيب لحين إجراء الانتخابات.