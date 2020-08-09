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القراء: فتح باب الترشح على معقد النقيب 20 أغسطس

09:35 م الأحد 09 أغسطس 2020
القراء: فتح باب الترشح على معقد النقيب 20 أغسطس

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قررت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بجمهورية مصر العربية، فتح باب الترشح لمقعد نقيب القراء ومقاعد أعضاء مجلس الإدارة بدءا من يوم الخميس الموافق 20/8/2020م (من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا)، حتى الـ29 من الشهر نفسه.

ويغلق باب التقديم يوم السبت الموافق 29/8/2020م وذلك عقب موافقة مجلس الإدارة في جلسة السبت الموافق 18/7/2020م.

وأكدت نقابة القراء، في بيان لها، الأحد، أن الجمعية العمومية ستعقد اجتماعها وتجري عملية الانتخابات لاختيار نقيب القراء وأعضاء مجلس الإدارة من الساعة التاسعة صباحا يوم الخميس 17/9/2020م وحتى الساعة الخامسة مساء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، يؤجل الاجتماع إلى السبت الموافق 19/9/2020م من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأوضحت أنه حال تساوي عدد الأصوات على مقعد النقيب تعاد الانتخابات يوم السبت الموافق 26/9/2020م.

وخلا مقعد نقيب القراء، بوفاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي في رمضان الماضي، وكلف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشيخ محمد حشاد، نائب النقيب، بتسيير أعمال النقيب لحين إجراء الانتخابات.

نقيب القراء الطبلاوي

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