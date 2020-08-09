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حدث في 8 ساعات| السيسي يطالب بتجنب الصراعات في لبنان.. والبرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى

06:55 م الأحد 09 أغسطس 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يطالب بتجنب الصراعات في لبنان.. والبرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى

حدث في 8 ساعات

كتب- أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها مشاركة السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان عبر "فيديو كونفرانس"، البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وغرفة "الهجرة" تواصل متابعتها لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات "الشيوخ".

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:

الرئيس السيسي دعم لبنان انفجار بيروت مجلس النواب مرتضى منصور

الخبر التالى:

الوطنية للانتخابات: تعقيم كافة المقار واللجان الانتخابية قبل انطلاق "انتخابات الشيوخ"

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