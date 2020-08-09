حدث في 8 ساعات| السيسي يطالب بتجنب الصراعات في لبنان.. والبرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى

كتب- أسامة علي:



شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها مشاركة السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان عبر "فيديو كونفرانس"، البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وغرفة "الهجرة" تواصل متابعتها لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات "الشيوخ".



ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي: