حدث في 8 ساعات| السيسي يطالب بتجنب الصراعات في لبنان.. والبرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى
كتب- أسامة علي:
شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها مشاركة السيسي في المؤتمر الدولي لدعم لبنان عبر "فيديو كونفرانس"، البرلمان يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وغرفة "الهجرة" تواصل متابعتها لمشاركة المصريين بالخارج في انتخابات "الشيوخ".
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:
الأخبار المتعلقة
-
تجنب الصراعات الإقليمية.. السيسي يوجه رسالة للوطنيين في لبنان
-
السيسي يشارك في المؤتمر الدولي لدعم لبنان عبر "فيديو كونفرانس"
-
"تعليم النواب" تمنح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة والامتحانات
-
نقيب الأشراف يدعو للمشاركة الإيجابية في انتخابات الشيوخ: خطوة مهمة
-
رئيس الوزراء: شحنات مستلزمات طبية وأدوية ومنتجات غذائية وملابس لدعم
-
"تشريعية النواب" تصدر قرارها بشأن رفع الحصانة عن مرتضى منصور
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95314
عدد المصابين
-
51672
عدد المتعافين
-
4992
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
19408265
عدد المصابين
-
12457560
عدد المتعافين
-
720465
عدد الوفيات
إعلان