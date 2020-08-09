لتحقيق رضا المشتركين.. وزير الكهرباء: 470 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة قطاع القليوبية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تلقى تقريرًا، اليوم الأحد، عن جهود شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء؛ لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

واستعرض شاكر ما تم تنفيذه داخل نطاق قطاع القليوبية، أحد القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والتي يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (8) هندسات تضم كلا من (مدينة بنها- مركز بنها- قها- قليوب مدينة- قليوب مركز- شبين القناطر- طوخ- كفر شكر).

ويبلغ إجمالي عدد المشتركين بالقطاع 1.2 مليون مشترك؛ منهم 282 ألف مشترك لديهم عدادات مسبوقة الدفع تم تركيبها خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020، تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين باستثمارات تصل إلى نحو 470 مليون جنيه كخطة استثمارية وخطة طموحة على النحو التالي:

- يوجد (43) مركز خدمة بالمدن والقرى المشتركين .

- بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (57) لوحة.

- بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (1600.782 ) كم.

- بلغ إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط (1475.002) كم.

- إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (4557.001) كم.

- بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (216.879) كم.

- وبلغ إجمالي عدد المحولات (4132) محول بإجمالي قدرة (1515.602) م.ف.أ.

- تم إضافة ( 3.909) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (3) محول بقدرة ( 4.75) م.ف.أ خلال شهر مايو 2020.

هذا بالإضافة إلى إجمالي المنفذ من مشروعات الغير خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 1/6/2020، مبلغ نحو 60 مليون جنيه.

وجاء بالتقرير أنه تم تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل؛ سعياً لتحقيق رضا المشتركين، ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بـ4 فرق بقطاع القليوبية بإجمالي 36 فردًا، مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية، وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتعقيم المستمر حفاظًا على سلامة العملاء والعاملين.

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر مايو 2020، 503 محاضر بإجمالي قيمة 415 ألف جنيه بقطاع القليوبية.

وأكد وزير الكهرباء الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكدًا ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها، مشددًا على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادي تكرارها في المستقبل، مؤكداً أن شركات التوزيع تعكس صورة لوزارة الكهرباء كما أنها تبين حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وأكد شاكر ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والادارات المختلفة بالشركات، مشددًا أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات وتأكيد تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى، منوهًا بأهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.