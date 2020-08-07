توفر 50% من مياه الري.. "رئيس مركز البحوث" يكشف تفاصيل تجربة معالجة الملوحة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي تطوير جودة ونقاء مياه الري المستخدمة للزراعة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الرئيس وجّه أمس بضرورة إشراف وزارة الزراعة على التجربة متمثلة في مركز البحوث الزراعية.

وأضاف سليمان في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن تجربة معالجة الملوحة من نهر النيل، يتم تنفيذها في مركز التميز التابع لوزارة الإنتاج الحربي، لافتًا إلى أن التجربة باختصار تتمثل في معالجة ملوحة مياه نهر النيل من 305% إلى 5%.

وتابع رئيس مركز البحوث الزراعية، أن التجربة توفر 50% من المياه المستخدمة للري، مؤكدًا أن التجربة تتماشى مع جهود الدولة للحفاظ على كل نقطة مياه.

وأشار سليمان، إلى أن التجربة تخضع لإشراف وزارة الزراعة ومتابعة نتائجها بكل دقة، تمهيدًا للتوسع فيها، مضيفًا: "الرئيس طالب بضرورة سرعة التطبيق".

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التجربة تتم عبر شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وبدعم فني من وزارة الزراعة.

وأطلع الرئيس السيسي على نتائج تجربة ترشيد استخدام المياه للزراعة عن طريق نزع الأملاح من مياه الري المستخدمة في الري، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، خلال اجتماعه بالسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية. ​