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دون خسائر بشرية.. الجيزة: السيطرة على حريق بمشروع الكهرباء بأوسيم - صور

09:59 م الخميس 06 أغسطس 2020
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كتب - يوسف عفيفي:

تمكنت محافظة الجيزة من خلال مركز أوسيم من السيطرة على حريق نشب في مجموعة أخشاب خاصة بمشروع الكهرباء بكورنيش النيل بقرية سقيل بالوحدة المحلية بقرية برطس.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه تم استدعاء سيارتين مطافئ وتمت السيطرة على الحريق، دون حدوث خسائر فى الأرواح أو أية إصابات.

حريق مشروع الكهرباء بأوسيم الجيزة الحماية المدنية

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