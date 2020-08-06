جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية
القاهرة - (أ ش أ):
أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من روما، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 63 قطعة من العملات المعدنية التاريخية المشتبه في أثريتها.
وأضافت أنه تم انتداب لجنة من الوحدة الأثرية بمطار القاهرة للكشف على كافة العملات المضبوطة، فأفادت بأثرية العملات التي تعود للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية وخضوعها لقانون حماية الآثار، كما أوصت بعرض بعض العملات التي تخص دولة تونس على السفارة التونسية لبيان مدى أثريتها .
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز كافة العملات الأثرية وعرض الراكب على النيابة المختصة بعد إخطار إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
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