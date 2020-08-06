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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية

04:27 ص الخميس 06 أغسطس 2020
جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية

عملات أثرية

القاهرة - (أ ش أ):
أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفى السيد محاولة تهريب عدد من العملات الأثرية والتاريخية.
وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها أنه تم الاشتباه في أحد الركاب القادمين من روما، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 63 قطعة من العملات المعدنية التاريخية المشتبه في أثريتها.
وأضافت أنه تم انتداب لجنة من الوحدة الأثرية بمطار القاهرة للكشف على كافة العملات المضبوطة، فأفادت بأثرية العملات التي تعود للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية وخضوعها لقانون حماية الآثار، كما أوصت بعرض بعض العملات التي تخص دولة تونس على السفارة التونسية لبيان مدى أثريتها .
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز كافة العملات الأثرية وعرض الراكب على النيابة المختصة بعد إخطار إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

هذا المحتوى من

Asha
عملات أثرية مطار القاهرة الدولي مصلحة الجمارك محاولة تهريب

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