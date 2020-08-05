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"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني

10:37 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني

قمح

كتب- محمد سامي:

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني.

وذكرت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روسي، على أن يكون الشحن في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل.

وأضافت أنه تم شراء 290 ألف طن قمح روسي وأوكراني (175 طن قمح روسي و115 طن أوكراني)، على أن يكون الشحن في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل.​

القمح الروسي الهيئة العامة للسلع التموينية وزارة التموين

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