"السلع التموينية" تتعاقد على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني
كتب- محمد سامي:
تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال مناقصة عالمية، على شراء 410 آلاف طن قمح روسي وأوكراني.
وذكرت الهيئة، في بيان، الأربعاء، أنه تم شراء 120 ألف طن قمح روسي، على أن يكون الشحن في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر المقبل.
وأضافت أنه تم شراء 290 ألف طن قمح روسي وأوكراني (175 طن قمح روسي و115 طن أوكراني)، على أن يكون الشحن في الفترة من 21 إلى 30 سبتمبر المقبل.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
94875
عدد المصابين
-
47182
عدد المتعافين
-
4930
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
18603271
عدد المصابين
-
11806659
عدد المتعافين
-
701253
عدد الوفيات
إعلان