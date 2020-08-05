استعدادا لمونديال اليد.. وزير الرياضة يتابع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشروع إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية والتي تقام على مساحة تبلغ نحو 12.5 فدان، ومن المقرر أن تستضيف الصالة منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال والتي تقام في مصر يناير المقبل.

واطمأن الوزير، على المعدلات التنفيذية لإنجاز المكونات الإنشائية للصالة المغطاة ببرج العرب والتي وصلت إلى 95% من حيث نسبة الانتهاء من الأعمال المطلوبة.

وتفقد الوزير الصالة الرئيسية المغطاة وملاعب الإحماء وغرف اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، ومواقع اللجنة المنظمة، والمركز الإعلامي والنادي الصحي، وقاعة المؤتمرات.

وأشاد صبحي، بالمستوى المتميز للصالة المغطاة ببرج العرب والانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق المواعيد المحددة لتنضم إلى باقي الصالات المغطاة المقرر لها استضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد، وتتمثل في "الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وأشار وزير الرياضة، إلى حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير المنظومة الرياضية، وجعل مصر في مقدمة الدول استضافةً للبطولات الرياضية الدولية بفضل ما تتمتع به الدولة من مقومات نجاح من بنية تحتية متميزة على صعيد الإنشاءات الرياضية، والفنادق، والمطارات الدولية، وتوافر الانتقالات المناسبة، إضافة إلى انتشار الأمن والأمان في ربوع الوطن.

كما أشار إلى أن تلك العوامل تكون أسباباً رئيسية في تفوق مصر ونجاحها فى استضافة البطولات الكبرى وإخراجها بصورة متميزة أمام دول العالم.

وأوضح الوزير، الحرص على التنسيق الدوري مع اللجنة المنظمة لمونديال العالم لكرة اليد، والاجتماع مع أعضاء اللجنة بشكل أسبوعي للوقوف على أخر المستجدات المتعلقة بالتجهيزات اللوجستية والإدارية للبطولة، والتعرف لحظة بلحظة على موقف الحالة الإنشائية بالصالات المغطاة المستضيفة للمونديال، لافتاً إلى المتابعة مع الاتحاد الدولي لكرة اليد في هذا الشأن للتأكيد على جاهزية مصر لاستضافة البطولة.