ضبط عملات أثرية رومانية ويونانية وعثمانية مع إيطالي في مطار القاهرة

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كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عملات أثرية ترجع للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية، أخفاها راكب إيطالي من أصل مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه، فور وصوله من روما، لتضليل رجال الجمارك.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران رحلة رقم 792 القادمة من روما، اشتبه بلال حسن مأمور الجمارك في أحد الركاب يخرج مسرعًا من صالة الوصول، فاستوقفه وطلب منه جواز سفره، وقام بوضع أمتعته على جهاز الفحص بالأشعة.

وأفاد مأمور الفحص بوجود كثافات عالية بإحدى حقائب الراكب، فتم تكليف عمرو عبد المنعم مدير صالة الوصول، ومصطفى بحر مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الركاب، حيث عُثر على مجموعة كبيرة من العملات المعدنية الأثرية، وتم العرض على مصطفى السيد مدير جمارك المطار، والذي أمر بانتداب لجنة من الوحدات الأثرية للكشف على كافة العملات المضبوطة.

أفادت اللجنة بوجود مجموعة كبيرة من العملات الأثرية التي ترجع للعصر البيزنطي والروماني واليوناني والعثماني، وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، وكذلك وجود عملات تخص دولة عربية، وأوصت اللجنة بعرضها على السفارة الخاصة بها لبيان أثريتها.

كما أمر مصطفى السيد بتحرير محضر ضبط للراكب وتحريز كافة العملات الأثرية وعرض الراكب على النيابة المختصة، بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك، تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.