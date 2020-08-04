الأعلى للإعلام يعتمد شعاره الرسمي الجديد - صورة
10:01 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
مصراوي
اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشعار الجديد الخاص به ليبدأ استخدامه ابتدءا من اليوم الثلاثاء.
وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، الثلاثاء، أن الشعار الجديد تم الموافقة عليه بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من أعضاء المجلس.
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