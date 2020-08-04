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الأعلى للإعلام يعتمد شعاره الرسمي الجديد - صورة

10:01 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
الأعلى للإعلام يعتمد شعاره الرسمي الجديد - صورة

الأعلى للإعلام

مصراوي

اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشعار الجديد الخاص به ليبدأ استخدامه ابتدءا من اليوم الثلاثاء.

وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، الثلاثاء، أن الشعار الجديد تم الموافقة عليه بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من أعضاء المجلس.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر

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