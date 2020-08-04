مشروع علاجي عملاق.. برلماني: "100 مليون صحة" حظي بإشادة المنظمات الدولية

كتب- مصراوي:

قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن مصر حققت طفرة هائلة في علاج فيروس سي، بفضل المبادرات التي أطلقتها الدولة في محاولة لمحاصرة الفيروس وعمل أكبر عدد من الفحوصات، بل وعلاج المرضى بالمجان، بعد أن كانت في مصاف الدول التي كانت أكثر إصابة على مستوى العالم بفيروس سي.

وأوضح زين الدين أنه حسب وزارة الصحة المصرية، فإن مصر هي أول دولة في العالم تنجح في القضاء على فيروس "سي"، وبحلول اليوم العالمي للالتهاب الكبدي في 28 يوليو، تحتفل مصر بخلوها من فيروس "سي"؛ حيث نجحت في فحص أكثر من 60 مليون شخص شملوا المصريين والمقيمين من غيرهم وتقديم العلاج لكل المصابين بالمجان.

وأضاف البرلماني أن القضاء على فيروس سي في مصر مر بعدة مراحل؛ حيث أنشأت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية عام 2006، كما تم إدخال العقاقير الجديدة عام 2014، بالإضافة إلى ميكنة قواعد بيانات المرضى وإجراء أكبر مسح عرفه العالم لفيروس سي والأمراض غير السارية خلال عامَي 2018 و2019، وهو ما تم إنجازه ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأشار زين الدين إلى أن وصول مبادرة 100 مليون صحة إلى عموم المصريين رسخ مفهوم الاهتمام بالصحة العامة، باعتبارها موردًا من موارد الدولة وثرواتها القومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها؛ ما يسهم في تقدم البلاد على كل المستويات بفضل البناء والتنمية التي تأتي نتيجة طبيعية لأمة معافاة من الأمراض.